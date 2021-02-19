شكرا لقرائتكم خبر عن طقس متقلب في الدقهلية.. أمطار خفيفة ومتقطعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، حالة من الطقس المتقلب وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتقطعة على معظم الأنحاء مع إنخفاض في درجة الحرارة عن مثيلتها أمس، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية واستمرار الرياح مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

وكانت المحافظة شهدت هطول أمطار شديدة وثلوج على بعض المناطق، منذ مساء الثلاثاء، ووصلت درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية مساء الأربعاء إلا أنها شهدت تحسنا طفيفا في أحوال الطقس يوم الخميس لتعود الأمطار مجددا اليوم.

وأعلنت الوحدات المحلية وشركتى المياه والكهرباء والصحة حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس.

عودة الأمطار بالدقهلية

عودة الأمطار بالدقهلية

عودة الأمطار بالدقهلية

عودة الأمطار بالدقهلية