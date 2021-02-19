شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تصرف مستحقات مستفيدى "تكافل وكرامة" للمتخلفين عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة "عن شهر فبراير الجارىً، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة اعتبارا من الأحد المقبل وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حيث وتم الصرف بجداول منظمة منعا للتكدس امام المنافذ .

و تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات فبراير الجارى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل اى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون .‏‎

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى و المقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر .

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، لمستحقى المعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، مثل الأرامل والوالدين والأبناء وغيرهم، الحق فى الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية قواعد وشروط للجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين).