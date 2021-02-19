شكرا لقرائتكم خبر عن الدب هانى وزوجتاه نيفين وسماح بياكلوا رز بلبن بالعسل وعيش فينو وبيشربوا شاى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 إجراءات حديقة حيوان الجيزة لرعاية الحيونات والحفاظ عليها من البرد، وكان لنا حولة داخل بيت الدب، بحديقة الحيوان، للتعرف على الكميات التى يأكلها من اللحوم والأسماك وانواع أخرى من الطعام، فى اليوم، وكيف يتعامل معه الحراس.

وأكد "نزيه حسن" حارس الدب، أن الدب لديه زوجتان "نيفين وسماح"، وهم من النوع الأمريكى الأسود، ويوجد الدب حسونة وهو دب روسى شرس، ويأكلون أرز بلبن بالعسل، وبلح وعيش فينو واسماك ولحوم، ويشرب شاى محلى بالعسل الأسود.

وفى السياق أكد تقرير حديقة حيوان الجيزة ،أنه خلال التقلبات الجوية ، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة ، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.