شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. زلزال بقوة 4.6 ريختر بالصحراء الغربية قرب أبو سمبل دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية كمجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الجمعة هزة أرضية فى جنوب غرب الصحراء الغربية، حيث كشف المعهد فى بيان له، أن الهزة الأرضية على بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل، وكان وقت الحدوث 10:40 صباحا بالتوقيت المحلى، و القوة: 4.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض : 22.91شمالا، وخط الطول : 28.71شرقا، والعمق : 12 كم

ولم يرد للمعهد أى بلاغ عن حدوث إصابات او خسائر حتى الأن جراء تلك الهزة. وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر بالصحراء الغربية قرب مدينة أبو سمبل دون خسائر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الجمعة هزة أرضية فى جنوب غرب الصحراء الغربية، حيث كشف المعهد فى بيان له، أن الهزة الأرضية على بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل، وكانت بياناتها كالتالي:

وقت الحدوث والقوة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلى

القوة: 4.6 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 22.91شمالا

خط الطول : 28.71شرقا

العمق : 12 كم

ولم يرد للمعهد أى بلاغ عن حدوث إصابات او خسائر حتى الأن جراء تلك الهزة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج الإعلامى تامر أمين واستدعاءه للتحقيق

قررت هيئة مكتب المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الاحد القادم ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، واكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر من قبل إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف فى نشر القضايا الأخلاقية التى تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

وقال المجلس فى بيان عاجل، إنه يجرى فى الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التى تلقاها من المواطنين ومن ذوى الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التى تحظر الخوض فى السيرة الشخصية دون سند أو دليل.

اليونسكو: جائحة كورونا تسببت في أكبر اضطراب للتعليم بالتاريخ

قالت منظمة اليونسكو، إن جائحة كورونا تسببت في أكبر اضطراب في التعليم في التاريخ، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، كشف تقرير أعده نشطاء فى مكافحة الفقر، أن الدول الغنية فى طريقها للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، فى حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات في وقت يسعى العالم للحد من تفشي فيروس كورونا، وفى تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات كوفيد-19 ذكرت حملة (وان)، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، أنه يتعين على البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة.

الرى: المزارعون لا يتحملون أى رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل وتبطين الترع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الرى، أنه لا صحة لتحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان، مُشددةً على أنه لن يتحمل المزارعون أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل وتبطين الترع، مُوضحةً أن الدولة تتحمل كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بنحو 18 مليار جنيه، مُشيرةً إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة مع الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات بسبب أعمال الإحلال

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة- ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي".

كما سيتم قطع المياه عن منطقة مصر الجديدة ( شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الاسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون )، لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غداً السبت، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، نظراً لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون .

وزير الإسكان يكلف بسرعة بدء تنفيذ مشروع "جبال سيناء التجلى الأعظم"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة موقف إعداد الرسومات التنفيذية، والجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن مشروع "جبال سيناء .. موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين"، بحضور استشارى المشروع، وقيادات الوزارة، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة البدء فى تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها ضمن مشروع "جبال سيناء .. موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين"، وكلف الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، بتنفيذ المشروع، مؤكداً أن موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، هو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى به، وهذا المشروع هو محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية.

أوضح الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.