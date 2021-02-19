شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة التموين تضبط صاحب مخبز استولى على 7 ملايين جنيه من أموال الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1149) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (24 طن "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون إشراف من الطب البيطرى ومعبأة داخل شكائر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتدوال بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت الجهود من ضبط (6 طن "هياكل دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (72,00 قطعة "كيك" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,2 طن "سكر تموينى" – 420 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها وعدم صرفهما للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء) بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على مبلغ مالى قدره (7,350,736 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية التصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

ونجحت الجهود في ضبط (10 طن "بودرة دهانات خام" معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الدهانات "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.

وأثمرت الجهود عن ضبط (11,8 طن سلع غذائية "سكر، ملح ليمون، جيلاتين عسل، ألوان صناعية" بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 37,872 عبوة "حلوى جيلى" نكهات مختلفة مدون عليها أسماء وعلامات وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" – 6 ماكينة خط إنتاج وتعبئة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية ) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (20,000 قطعة "كمامة –سرنجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن للمستلزمات الطبية) بمحافظة البحيرة.