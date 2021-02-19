شكرا لقرائتكم خبر عن طقس القليوبية .. أمطار شديدة وموجة صقيع تضرب مدن المحافظة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدن محافظة القليوبية، صباح اليوم، الجمعة، سقوط أمطار شديدة على بعض الأنحاء بالمحافظة، صاحبها نشاط بحركة الرياح وموجة صقيع، مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتى قديصاحبها انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا، مشددا على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر.

وأكد على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أى مشكلة تطرأ، مشددًا على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الان وحتى انتهاء الموجة والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة واتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

كما شدد المحافظ على الآتي:

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- مراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلى لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.

- المتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أى تجمعات للمياه أو الرمال عليها.

- الاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة.

- استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق.

- مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف.

- متابعة كابلات الضغط العالى المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة التى قد يصاحبها رعد وبرق بالالتزام بمنازلهم إلا للضرورة وكذا الالتزام بإتباع الإرشادات التالية :- • تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والرمال وعدم التوقف لأى سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية.

• تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

• فصل التيار الكهربائى عن المنزل فى حالة الخطورة المحتملة.

• التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحى ) فى حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

• فصل التيار الكهربائى غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

• عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.

الأمطار بالقليوبية



جانب من الأمطار بشبرا الخيمة



جانب من سقوط الأمطار



جانب من سقوط مياه الامطار



سقوط أمطار بالقليوبية



سقوط امطار شديدة بالقليوبية



مياه الأمطار بالقليوبية



مياه الأمطار بشوارع القليوبية