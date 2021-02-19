بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السادات بمحافظة المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الجمعة، مسجد عصمت السادات بميت أبو الكوم بمدينة تلا تلا، بعد إحلاله و تجديده، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

ويلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان : «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».

يذكر أنه سيتم افتتاح (32) مسجدًا جديدًا، اليوم، على مستوى الجمهورية، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه.

ويقدم "الخليج 365" بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر " target="_blank" rel="noopener noreferrer">الرابط التالي