محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف على هامش افتتاح مسجد "عصمت السادات" بميت أبو الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل الوزارة الأوقاف السابق وعدد من الأئمة ورجال الدعوة.

تأتي الزيارة على هامش افتتاح مسجد "عصمت السادات" بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا، حيث من المقرر إقامة شعائر صلاة الجمعة ويلقي وزير الأوقاف الخطبة تحت عنوان " تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية ".

ورحب المحافظ بالحضور مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد بيوت الله ودور الوزارة الدعوي والوطني الملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد ، وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية .