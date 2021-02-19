شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إهانته لـ«الصعايدة».. وقف برنامج الإعلامي تامر أمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة المكتب بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، وقف برنامج الاعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والاخلاقية .

واكد المجلس الاحترام الكامل لاهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة .