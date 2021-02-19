شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد بالمديريات الإقليمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت وزارة الأوقاف ،اليوم، حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، بمشاركة مجتمعية واسعة والتزام تام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وأكدت وزارة الأوقاف أن المساجد مهبط الملائكة، لقول رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ( اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ….)، وأن المساهمة في نظافتها وطهارتها، ولو بالكلمة، أو بدعوة للمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية دليل على محبة الله (عز وجل) للعبد، فالله (عز وجل) إذا أحب عبدًا وفقه لفعل الصالحات .

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات - صورة أرشيفية

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات - صورة أرشيفية

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات - صورة أرشيفية

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات - صورة أرشيفية