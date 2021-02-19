شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركزي فاقوس والحسينية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة علي الأراضي الزراعية، وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس ، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة حالة تعدي على الأرضي الزراعية خارج الحيز العمراني ، عبارة عن حفر قواعد بغرض الصب على مساحة 120 متر بناحية عزبة النحاس، كما قام رئيس الوحدة المحلية بالديدامون، بتنفيذ إزالة لحالة تعدي بجوار كوبري السحارة التابع لجمعية جهينة البحرية ، عبارة عن بناء سور من جهة واحدة على الأرض الزراعية بالطوب الأبيض بطول 50 متر بارتفاع 50 سم ، وتمت الإزالة الكلية في المهد، كما تم إزالة حالة تعدى خارج الحيز العمراني بناحية منطقة فاقوس البلد بالمدينة على مساحة 175 متر ، عبارة عن سور بالطوب الابيض وتمت الإزالة كلية ، وتم تطبيق القانون علي المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون .

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات ، حملة إزالة فورية لسور ومنزل بالدبش الأبيض بناحية منطقة سامي سعد، التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 300 متر، وتم تسليم الأرض للجمعيه الزراعية للحفاظ عليها من أي تعديات أخري ،وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.