شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن طفيف في الأحوال الجوية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ تحسناً طفيفاً في الأحوال الجوية، حيث سطعت الشمس وارتفعت درجة الحرارة بعض الشيء، وذلك عقب هطول الأمطار الخفيفة والغيوم.

من ناحية أخرى، يكثف رجال الوحدات المحلية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، جهودهم لانتشال مياه الأمطار من الشوارع والميادين.

وشدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة انتشال مخلفات الأمطار أولًا بأول.