شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق الحسنة بعد إغلاقه بسبب الظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الحسنة، إعادة فتح طريق «الحسنة / بغداد» في وسط سيناء، وذلك بعد اغلاقه للمرة الثانية نتيجة لسوء الأحوال الجوية الراهنه وموجة الرياح الشديدة التي تسببت في اعادة اغلاقه للمرة الثانية، مما يعوق حركة السير على الطريق ويهدد أرواح المواطنين .

وأكد أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة ( في بيان اليوم ) أنه تم تكليف المهندس أحمد عبدالحليم سالمان نائب رئيس المركز والمدينة وأحمد نايل مدير الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.. حيث توجها على الفور إلى مكان اغلاق الطريق، ودفع اللودر الخاص بمجلس المدينة لرفع وإزالة الرمال والأتربه العالقةعلى الطريق بسبب الظروف الجوية، وتم اعادة فتح الطريق والتأكد من عودة حركة السير عليه بطريقة سليمة وآمنة حرصآ على سلامة المواطنين .

وأشار إلى مواصلة أعمال ازالة آثار الأمطار والظروف المناخية في وسط سيناء، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بسرعة ازالتها تيسرا على المواطنين ولانتظام الحركة المرورية في المنطقة.. علاوة على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح وصيانة الخطوط واللوحات الكهربائية التي تأثرت بسوء الأحوال الجوية.. مع ازالة الرمال المتحركة التي تسببت في اغلاق بعض الطرق وإعادة فتحها والتأكد من انتظام حركة السير عليها .

ومما يذكر أنه سبق اغلاق بعض الطرق بسبب تحرك الرمال نتيجة الرياح الشديدة التي شهدتها المنطقة، وقد تم فتحها.. ومن بينها طريق: الحسنة / بغداد الذي تعرض للاغلاق مرة أخرى حتى أعيد فتحه .