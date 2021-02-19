شكرا لقرائتكم خبر عن حملات موسعة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية، والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالاشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق، أسفرت عن تشميع مركز تجميل بمنطقة غشام وتغريمه أربعة آلاف جنيه، لعدم الألتزام بالإجراءات الأحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، كما قامت الحملة برفع الإشغالات بمناطق شوارع الجلاء ومولد النبي، والبوسطة، وكوبري أبوعميره، وموقف المنصورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، حملة لرفع الاشغالات من شوارع البوسطة، ومولد النبي والمكتبات والمنتزة، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون مع أحد.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة بالتنسيق مع إدارة الاشغالات وشرطة المرافق، لرفع الاشغالات المخالفة ومتابعة إلتزام الكافتريات والمقاهي بنطاق المركز بالأجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، أسفرت الحمله عن رفع وازالة ٨٥ حالة إشغال، كما تم تحرير ٢٢ محضر إشغال طريق وتحرير محضر ضد مقهي مخالف لتقديم الشيشة، وتم مصادرة ٧ شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .