شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء سدود تعويقية في منطقة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء عن إقامة سدود تعويقية ومصدات لتحويل مسار مياه الأمطار والسيول عن التجمعات السكنية في قرية الجفجافة بوسط سيناء.

وقال أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن معدات مجلس المدينة قامت باشناء سدود تعويقية ومصدات لحماية قرية مساكن المواطنين والمصالح الحكومية والطرق بقرية الجفجافة من أخطار مياه السيول والامطار.

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي تطهير مجرى وادى العريش وإزالة أية عوائق أو زراعات به ، وتطهير فتحات الكبارى والممرات الموجودة أسفلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع تطهير سدود الروافعة والكرم وطلعة البدن .