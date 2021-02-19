شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة «المحافظين» بكوم حمادة تنتقد انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بصورة متكررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد قميحة، أمين حزب المحافظين بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، انقطاع الكهرباء بصورة متكررة لساعات طويلة تصل إلى 48 ساعة متواصلة، قائلًا: «لا يُعقل أن يستمر إصلاح أي عطل لمدة 48 ساعة مهما كان حجمه، إلا إذا كان هناك تقصير من جانب المهندسين والفنيين والمسؤولين في شركة الكهرباء في طريقة التعامل مع الأعطال الطارئة».

وتساءل «قميحة» قائلًا: «هل يتخيل أحد أن هناك قرى مصرية في عصرنا هذا تنقطع عنها الكهرباء لمدة يومين كاملين، وتنعزل عن الحياة تمامًا؟!».

وطالب «قميحة» وزير الكهرباء بضرورة التدخل لإيجاد حل، خاصة أن الأهالى في حالة ضجر شديد مما يحدث.