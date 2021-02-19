شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: ضبط 473 عبوة دواء مخالفة في حملات تفتيشية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالمديرية، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية، بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق، لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن ضـبط 473 عبوة لـ 10 أصناف دواء بيطري مخالف، ما بين أدوية مجهولة المصدر وأخرى محظور تداولها بيطريا.

تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.