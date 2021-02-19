شكرا لقرائتكم خبر عن «ائتلاف شباب الصعيد» يهاجم تامر أمين: نعتزم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد تجاوزاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر ائتلاف شباب الصعيد «سند» بيانا رفض فيه ما قاله الإعلامي تامر أمين عن شباب وفتيات الصعيد ووصفه للمرأة الصعيدية بـ«الخادمة».

وقال البيان: «يري الائتلاف أن هذه التصريحات تعكس نظرة طبقية طالما رددها عدد من الشخصيات العامة والإعلامية تجاه النواة الصلبة التي حمت مصر على مر العصور وطالما عانت من التهميش في العصور السابقة ولم تئن أو تشتكِ».

وتابع: «يؤكد الائتلاف أن هذه التصريحات تتنافي تماما مع توجه الدولة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه تنمية الصعيد والاهتمام بتحسين سبل المعيشة فيه، كما تتنافي مع المبادرات القومية التي أعلن عنها الرئيس السيسي فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة أو تطوير الريف المصري».

وطالب الائتلاف المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه الإعلامي المسيء وبصياغة ميثاق شرف يكفل المعاملة الإعلامية العادلة لكافة فئات المصريين.

واختتم بيان ائتلاف شباب الصعيد بأنه يعتزم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذه التجاوزات.