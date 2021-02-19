شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو: جائحة كورونا تسببت في أكبر اضطراب للتعليم بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة اليونسكو، إن جائحة كورونا تسببت في أكبر اضطراب في التعليم في التاريخ، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، كشف تقرير أعده نشطاء فى مكافحة الفقر، أن الدول الغنية فى طريقها للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، فى حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات في وقت يسعى العالم للحد من تفشي فيروس كورونا، وفى تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات كوفيد-19 ذكرت حملة (وان)، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، أنه يتعين على البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة.