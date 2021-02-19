شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الأسد بحديقة حيوان الجيزة .. شوف إزاى هياكل ويضحك للجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 إجراءات حديقة حيوان الجيزة لرعاية الحيونات والحفاظ عليها من البرد، وكان لنا حولة داخل بيت الأسد، بحديقة الحيوان، للتعرف على الكميات التى يأكلها من اللحوم فى اليوم، وكيف يتعامل معه الحراس.

وأكد "أحمد كاسب" أقدم مربى أسود فى حديقة الحيوان، أن أشهر الأسود بالحدبقة هو الأسد "حسين فهمى" وهو أسد أبيض منالأنواع النادرة ومميز عن الأخرين ويأكل يوميا 6 كيلوجرامات لحوم على الأقل، وعن سبب التسمية قال: "عينه ملونة وشعره أبيض".

وفى السياق أكد تقرير حديقة حيوان الجيزة ،أنه خلال التقلبات الجوية ، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة ، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.