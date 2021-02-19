شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. حركة المرور وحالة الطقس بطريق إسكندرية الزراعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا، من طريق إسكندرية الزراعي، صباح اليوم الجمعة، لرصد حالة الطقس، والحركة المرورية التي لم تتأثر بسقوط أمطار متوسطة وخفيفة منذ الصباح.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية الشرقية والمنوفية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد ، و جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.