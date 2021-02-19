شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أوقاف شمال سيناء»: تنظيم النسل ضرورة شرعية ووطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الشريعة الإسلامية أولت إعداد الإنسان عناية خاصة منذ تكوين الأسرة، مرورا بالحمل والولادة والرضاعة الطبيعية لحولين كاملين.

وقال «جمعة»، إن قضية تنظيم النسل لون من ألوان وفاء الوالدين بحقوق الأبناء، فالأمم التي تعد أبنائها أمم متقدمة، فالعبرة ليست بالكثرة وإنما بالصلاح والنفع، فالقلة القوية النافعة خير من الكثرة الضعيفة الهزيلة.

وأضاف أن الأخذ بأسباب العلم في عملية تنظيم النسل يعد ضرورة شرعية ووطنية لما له من أثر في رقي المجتمع وتقدمه.

ولفت إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة، وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.