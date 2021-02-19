شكرا لقرائتكم خبر عن «الشمس الصغيرة» تضرب الإسكندرية.. ورفع درجة الاستعداد القصوى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت أمطار نوة «الشمس الصغيرة» سواحل الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، رياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وشارك في جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، 4 جهات هي الأحياء والصرف الصحي، ومياه الشرب، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، إذ جرى الدفع بـ 180 سيارة شفط.

وفى سياق متصل، أعلنت سلطات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

بالصور- أمطار "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية.. والملاحة لم تتأثر

بالصور- أمطار "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية.. والملاحة لم تتأثر

بالصور- أمطار "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية.. والملاحة لم تتأثر

بالصور- أمطار "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية.. والملاحة لم تتأثر

بالصور- أمطار "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية.. والملاحة لم تتأثر

بالصور- أمطار "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية.. والملاحة لم تتأثر

بالصور- أمطار "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية.. والملاحة لم تتأثر

بالصور- أمطار "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية.. والملاحة لم تتأثر

بالصور- أمطار "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية.. والملاحة لم تتأثر