شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة العريش و«الوطنية للإنتاج الحيواني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة العريش بروتوكول تعاون مع والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة العلمية والتطبيقية بما فيه تحقيق التنمية المستدامة حتى عام 2030 .

وأشارت الجامعة في بيان لها أنه تم توقيع البروتوكول بين كل من الدكتور سعيد عبدالله لافي رئيس جامعة العريش، واللواء فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبحضور كل من الدكتور محمد فرجاني مستشار رئيس الوزراء، الدكتور على معوض عميد كلية الطب البيطري بجامعة العريش، الدكتور محمد نجاتي عميد كلية العلوم الزراعية البيئية بالجامعة، والدكتورة إيمان السراج وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة العريش، إلى جانب صبري عطية المستشار القانوني للجامعة .

وأكدت الدكتورة إيمان السراج منسق البروتوكول أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الزيارات العلمية والخبرات بين الجهتين والتعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي بهدف زيادة انتاج جامعة العريش من مختلف منتجات الانتاج الحيوانى دعما للتنمية وفقا لرؤية القيادة السياسية 2030 ولسد حاجة شمال سيناء منها لخدمة المجتمع المحلي .

وأشارت إلى أنه عقب توقيع البروتوكول دارت المناقشات بين الجانبين حول بدء تنفيذ البروتوكول وتفعيل مجالات التعاون والزيارات بين الجانبين بما يعود بالنفع على التنمية .