شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمكتبه، بحضور الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، وعدد من الأئمة ورجال الدعوة بالمحافظة.

تأتي هذه الزيارة على هامش إفتتاح مسجد «عصمت السادات» بقرية ميت أبوالكوم التابعة لمركز ومدينة تلا، حيث من المقرر إقامة شعائر صلاة الجمعة ويلقي وزير الأوقاف الخطبة تحت عنوان «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن وزارة الأوقاف تبذل جهدا كبيرا في إحلال وتجديد بيوت الله بجانب دور الوزارة الدعوي والوطني الملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد، كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، وعرض لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية.