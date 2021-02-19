شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 20 شيشة في الخانكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إن الأجهزة التنفيذية شنت حملة مكبرة بالتنسيق المقدم حسين الكيلاني مديرعام ادارة شرطة المرافق وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة والرائد حسام العشيري مدير مرافق الخانكة.

استهدفت الحملة الوحدات المحلية في الجبل الأصفر وعرب العيايدة والقلج بداية من شارع المعسكر حتي مستشفي الصدر بـ 23 يوليو لازالة الاشغالات الموجودة بالطرق العامة وازالة البروز والتندات والإعلانات المخالفة والسلالم والمصاطب بالشوارع العامة لتوسعة الطريق وسهولة مرور المواطنين والسيارات وشملت الحمله التفتيش على القهاوي للتاكد من عدم تواجد شيش والالتزام بالتباعد بين المواطنين وارتداء الكمامات وتمنت الحملة التفتيش على التكتوك والسيارات الاجرة والاتوبيسات النقل الجماعي للتأكد من لبس الكمامات ومن يخالف ذلك يتم دفع الغرامة الفورية وكذا رفع الاشغالات بنطاق الوحدات.

واسفرت عن تحريز 20 شيشة وتحرير 30 محضر عدم ارتداء كمامات وتغريم 20 مواطنا لعدم ارتدائها.

وفى السياق قام رئيس المدينه بالتفتيش على عددا من المخابز، والتاكد من قيام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدى مدعم ومطابق للمواصفات بالتنسيق مع مدير تموين الخانكة وتم ضبط عدد من المخابز المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخابز المخالفة من خلال التموين.

حملة مكبرة لازالة الاشغالات من شوارع الخانكه

حملة مكبرة لازالة الاشغالات من شوارع الخانكه

حملة مكبرة لازالة الاشغالات من شوارع الخانكه

حملة مكبرة لازالة الاشغالات من شوارع الخانكه

حملة مكبرة لازالة الاشغالات من شوارع الخانكه