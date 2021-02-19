شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات اليوم.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 32 مسجدا فى 7 محافظات على مستوى الجمهورية.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ المنوفية، مسجد عصمت السادات بميت أبو الكوم بمركز تلا بعد إحلاله وتجديده.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (32) مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه ، والمساجد المقرر افتتاحها فى كل مديرية هى:

- مديرية أوقاف مرسى مطروح :

1. الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح

ـ مديرية أوقاف سوهاج

2. الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة

3. ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطا

4. رضوان بك – أم دومة – إدارة طما

5. الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا

6. النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة

7. أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا

8. ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة

9. الهادي – بني حرام – إدارة دار السلام

10. الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلته

11. الهدى – بندر الكرمانية

- مديرية أوقاف الفيوم

12. الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق

13. محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي

14. الرحمة - الحصري - حلفه – إدارة اطسا

15. النزلاوي – إدارة اطسا

16. الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا

17. السعده البحري – إدارة اطسا

18. المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي

19. النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنه

20. محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنه

21. مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه

22. الصعايدة البحري – الصعايدة – إدارة الشواشنه

23. أبو بكر الصديق – الصعايدة – إدارة الشواشنه

24. مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه

25. العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني

- مديرية أوقاف الشرقية :

26. المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقية

- مديرية أوقاف كفر الشيخ

27. رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق

- مديرية أوقاف المنوفية

28. عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا

29. نصر الدين بناحية دمليج – منوف

- مديرية أوقاف البحيرة

30. التوحيد – عزبة رفاعي – الأنشا – الرحمانية

31. البحري أبو جبران – قرية أبو جبران - الرحمانية

32. عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاي البارود

الأوقاف تواصل افتتاح مساجد جديدة - صورة أرشيفية

[image:2]

[image:3]

[image:4]