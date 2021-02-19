شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يستمر في تحديث الخصوصية المثير للجدل رغم الانتقادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك، إنه سيمضى قدما في تحديث مثير للجدل لسياسة الخصوصية لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته «على مهل» وسيعرض أيضا إشعارا يقدم معلومات إضافية.

وقال واتساب في أحدث تدوينة، إنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة، وأضاف «أرفقنا المزيد من المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف التي نسمعها».

يذكر أن تطبيق واتساب قد أبلغ المستخدمين في يناير، أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها.

وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، منها سيجنال وتليجرام، مما جعل واتساب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو، ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية الخاصة بهم.