شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نسبي في حالة الطقس بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد قرى ومدن القليوبية، اليوم الجمعة، حالة من التحسن النسبي في الطقس مصحوبة بسقيع فيما ظل غياب الشبورة المائية عن الطرق وتحسن حالة المناخ على قري ومناطق المحافظة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على استمرار الاستعداد لتقلبات الطقس لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية والتي قد يصاحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحياناً.

وشدد المحافظ على رفع درجة إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمرمع إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.