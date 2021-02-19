شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد 3 ملاعب خماسية لكرة القدم بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عن إحلال وتجديد عدد 3 ملاعب خماسية لكرة القدم بمركزي العريش وبئر العبد، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الملاعب التي سيتم إحلالها وتجديدها هي مركز شباب 6 أكتوبر ومركز شباب العريش في مدينة العريش ومركز شباب نجيلة في قرية نجيلة بمركز بئر العبد.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قام بوضع حجر الأساس للملاعب الفرعية في استاد العريش الرياضي خلال زيارته الأخيرة لشمال سيناء.