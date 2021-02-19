شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شتوي بارد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة شمال سيناء طقسًا شتويًا باردًا، وأجواء غير مستقرة على مختلف مدن المحافظة، ورياح باردة، حيث واصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية.

وأثرت الظروف الجوية على كافة مناحى الحياة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث سقطت عدد من أعمدة الإنارة والأشجار وزحفت الكثبان الرملية على الطرق، وأدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير .

وتشهد الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث، كما أدت الرياح إلى التزام معظم المواطنين لمنازلهم.

بدوره شدد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على استعداد مجالس المدن ومرافق الخدمات لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع هيئة الأرصاد والرى والموارد المائية .

وأصدر المحافظ توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومنها المستشفيات والاسعاف والمدارس ومراكز الشباب والمعسكرات وباقى مرافق الخدمات من الكهرباء والتموين والتضامن الاجتماعى والمياه والصرف الصحى والطرق والتموين والشباب والرياضة والهلال الأحمر، ورفع حالات الطوارىء تحسبا لأية تطورات جديدة .