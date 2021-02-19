شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لصيانة أعمدة الإنارة بالمنيا بعد تحسن الطقس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العميد محمد صلاح أبوكريشة، عملية مراجعة كثيفة وصيانة دورية للكشافات العمومية وأعمدة الإنارة، بعد انتهاء موجة الطقس السيء، التي امتدت لثلاثة أيام، وبعد انخفاض سرعة الرياح.

وكان رئيس مركز ومدينة المنيا قد سبق ووجه رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية، بعمل مراجعة شاملة لأعمدة الإنارة، حفاظا على أرواح المواطنين، ومراجعة حالة الكشافات بالأعمدة لتحسين إضاءة الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلًا.

وأجرت الوحدة المحلية لقرية «البرجاية» عملية صيانة ومتابعة للأعمدة والكشافات، بقري «زُهرة» و«صفط اللبن» التابعتين لمجلس قروي «البرجاية».

كما أنهت الوحدة المحلية لقرية «بني محمد سلطان» عملية صيانة وإعادة زراعة لأعمدة امالتها وأسقطتها الرياح الشديدة، وكذلك صيانة لكشافات الإنارة بقري «ريدة»و «العوام»، التابعتين لمجلس قرية بني محمد سلطان.

وفي سياق متصل بأعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة، تم تنفيذ حملة صيانة بأعمدة انارة طريق «الشرفا» وطريق «طراد النيل» وشارع «الحديقة الدولية»، بنطاق الوحدة المحلية لقرية «نزلة حسين»، حيث تم استبدال كشافات ليد وصيانة عدد من الكشافات الأخرى.