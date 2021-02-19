شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربي يشارك في معرض الدفاع IDEX 2021 بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، غدا السبت، إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي «IDEX 2021»، والمقام بمدينة أبوظبى خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجاري.

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في الجناح المصري بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، وتعد هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي للوزارة، حيث شاركت في معرض الدفاع الدولي «IDEX 2017» IDEX 2019».

ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم، وعددا من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في هذا المعرض فرصة مهمة للوزارة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة في التصنيع الحربي، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض «EDEX 2021» الذي سيقام في مصر في دورته الثانية بعد النجاح الذي حققه في دورته الأولى عام ٢٠١٨.