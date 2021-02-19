شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية» موضوع خطبة الجمعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتناول الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، وأئمة المساجد في خطبة الجمعة اليوم موضوع: «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية»، وهو موضوع خطبة الجمعة الذي حددته وزارة الأوقاف لتتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.

كما ستطلق وزارة الأوقاف حملة توعوية حول القضية من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجاري.