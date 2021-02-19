شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد عصمت السادات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، مسجد عصمت السادات بميت أبوالكوم بمركز تلا، بعد إحلاله وتجديده.

ومن المقرر أن يؤدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان: «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية»، حيث يؤكد وزير الأوقاف خلالها أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.