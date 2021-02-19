شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 69 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المنيا، تم خلالها المرور على المقاهي، المخابز، الأسواق، المطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 69 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين.

من جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، مشددا على أن دور الوحدة المحلية لمركز المنيا والأحياء والقرى التابعة لها تنظيم مرور دوري مستمر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفض التجمعات، كالأفراح التي لا يلتزم مقيموها بالتدابير الصحية، وغلق مراكز الدروس الخصوصية.

حملة رقابية علي الإجراءات الصحية بالمنيا

حملة رقابية علي الإجراءات الصحية بالمنيا

حملة رقابية علي الإجراءات الصحية بالمنيا

حملة رقابية علي الإجراءات الصحية بالمنيا

حملة رقابية علي الإجراءات الصحية بالمنيا