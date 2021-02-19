شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يعلن الخطة البحثية لمركز «بحوث المياه» لدعم خطط الوزارة وأهدافها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور عبد العاطي، أن الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه تهدف لدعم خطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كمًا ونوعًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الري مع الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه لاستعراض موقف الخطة البحثية للمركز، والذي يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف العديد من الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز، مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود في محافظات بني سويف وشمال وجنوب سيناء، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبومينا الأثرية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والدراسات المتكاملة لحماية شواطئ بورسعيد باستخدام حواجز غاطسة بهدف اكتساب مساحات شاطئية جديدة وما يستتبعه ذلك من تأثيرات فنية وبيئية، بالإضافة لإعداد دراسة لإدارة خط الشاطئ للمناطق الساحلية بالبحر الأحمر ووضع مقترح لخط الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف الدراسات البحثية التي تهدف لضمان كفاءة القطاع المائي لعدد من الترع والمصارف، مثل دراسة تأهيل بحر يوسف بطول 287 كيلومترا بهدف رفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه، وكذلك حصر الترسيبات بالقطاع المائي في مصرفي بحر البقر وبحر حادوس لزيادة القدرة الاستيعابية للمصرفين، وإجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع مثل دراسة إعادة تأهيل الرياح التوفيقي، في ضوء تنفيذ طريق بنها – المنصورة، وتغطيات ترع النعناعية والرشيدية والبرج وجنابية العنانية، بخلاف الدعم الفني الذي يقدمه المركز للمشروع القومي لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات.

ويقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية في مجال قياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات ري مختلفة، والتي يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه، واختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه المالحة، والتي يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي، بالإضافة لإنشاء وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية كنموذج استرشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلا والاستفادة من المياه الناتجة في ري المساحات الخضراء.

كما قام المركز بإنشاء نموذج «جيويد» دقيق لمصر بهدف تطوير وزيادة دقة نموذج الجيويد المصري، بما يتيح إمكانية استبدال نموذج الجيويد العالمي المستخدم حاليا في قياسات أجهزة GPS بنموذج جيويد أكثر دقة.

وفي إطار دعم الموارد البشرية ورفع كفاءتها، قام المركز بإجراء ثلاث دورات تدريبية لمتدربين من دول حوض النيل في مجالات «هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار» و«مراقبة ونمذجة نوعية المياه وتقييمها نظريا وعمليا» و«هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة».

جدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث المياه يعد الذراع البحثية للوزارة، ويضم 12 معهدا، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية، وقد تم نشر 76 ورقة بحثية ورسالة علمية في المجلات العلمية الدولية والمحلية والمؤتمرات وورش العمل خلال عام 2020.