شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: القاهرة تحتل المركز الأول في عدد المحال المشاركة بالأوكازيون الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في عدد المحال المشاركة بالأوكازيون الشتوي، حيث بلغ عدد المحال المشاركة بها 1131 محلا تجاريا، تنوعت بين محال ملابس وأدوات منزلية.

وأضافت وزارة التموين في بيان اليوم، أن محافظة الجيزة احتلت المرتبة الثانية بــ 413 محالا تجاريا، تليها الإسكندرية بـ 226 محلا تجاريا، موضحة أن إجمالي عدد المحال المشاركة في الأوكازيون بلغ حتي اليوم 2626 محلا، وأن التخفيضات بالأوكازيون كبيرة، تتراوح ما بين الــ 15 إلى 20% وصولا إلى الــ 50 % في بعض السلع.

وأكدت أنه يتم متابعة ما يتم عرضه في الأوكازيون، من حيث الجودة والالتزام، بالأسعار المعلنة، بالإضافة لوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، مضيفة أنه تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير 315 محضرا تنوعت بين 3 محاضر عدم إعلان، 309 محاضر أوكازيون وهمي، 3 محاضر لغة عربية.

وناشدت الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.