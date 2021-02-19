شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 19 فبراير في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن وجود تحسن نسبي في حالة الطقس اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، وسطوع الشمس خلال ساعات النهار على جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء إلا أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على 14 محافظة مصرية.

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر:

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس اليوم إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة المتقطعة على القاهرة الكبري والتى تضم محافظات «القاهرة - القليوبية – الجيزة» بنسبة 30% تقريبًا، وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة متقطعة بنسبة 30% على محافظات: «دمياط – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – العريش – كفر الشيخ – المنوفية »، بينما تسطع الشمس على محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وعن حالة الطقس اليوم فى المناطق الساحلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تسقط أمطار متوسطة متقطعة بنسبة 50% على محافظة الإسكندرية ومحافظة مطروح وأيضًا على مركز رشيد فى محافظة البحيرة وكذلك علي مركز بلطيم فى محافظة كفر الشيخ.

ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط والأحمر اليوم

قالت الأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط اليوم إن ارتفاع الموج في البحر المتوسط يتراوح بين 1.5 متر و2.5 متر، وحالة البحر من معتدل إلي مضطرب إلي معتدل، وكذلك الحال بالنسبة لحالة البحر الأحمر فحالة البحر مضطرب إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 إلي 2.5 متر.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة .. أمطار خفيفة ومتوسطة على 13 محافظة

درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

درجة الحرارة فى القاهرة اليوم العظمى 18 والصغرى 9 درجات

درجة الحرارة فى الإسكندرية اليوم العظمى 17 والصغرى 11 درجات

درجة الحرارة فى مطروح اليوم العظمى 17 والصغرى 11 درجات

درجة الحرارة في أسيوط اليوم العظمى 19 والصغرى 7 درجات

درجة الحرارة في سوهاج اليوم العظمى 20 والصغرى 8 درجات

درجة الحرارة في قنا اليوم العظمى 20 والصغرى 8 درجات

درجة الحرارة في أسوان اليوم العظمى 21 والصغرى 10 درجات

درجة الحرارة في كاترين اليوم العظمى 8 والصغرى -2 درجات

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية جدول درجات الحرارة اليوم في مصر كما يلي:

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة .. أمطار خفيفة ومتوسطة على 13 محافظة