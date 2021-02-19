شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة تعلن بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول 27 فبراير بنظام "البابل شيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 27 فبراير بنظام البابل شيت ووسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية وتعقيم القاعات وتشغيل بوابات التعقيم على مداخل مبانى الامتحانات والتباعد بين الطلاب .

وأوضح الدكتور أحمد رجب، أنه من المقرر أن يشغل الطلاب الممتحنون حوالى 30 % فقط من سعة القاعات الفعلية ولايسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة سواء للطلاب أو الملاحظين أو المشرفين مع وجود مواد تطهير الأيدى وعدم التجمع وتنظيم الدخول والخروج إلى القاعات ووجود مشرفين من الأطباء والتمريض.

وأشار عميد كلية الآثار إلى أن من المقرر أن يتم تصحيح كل مادة إلكترونيا بماكينة البابل شيت الخاصة بالكلية فى نهاية كل يوم عقب انتهاء الامتحان مباشرة وذلك تمهيدا لإعلان النتائج بصورة سريعة للطلاب .

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أوضحت أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت 13 فبراير 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين:

-مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

-استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.

-تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.