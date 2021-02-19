شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد اللائحة الجديدة لكلية إعلام القاهرة لإعداد الكوادر الإعلامية المؤهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير، اللائحة الجديدة لكلية الإعلام جامعة القاهرة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، مؤكدا أنها تواكب التطورات الراهنة فى دراسات الإعلام فى العالم اليوم وتتضمن مجموعة من البرامج الدراسية التى تستهدف إعداد الكوادر الإعلامية المؤهلة معرفيا ومهاريا للتعامل مع نظم الإعلام والاتصال فى ظل الثورة الصناعية الرابعة ومجتمع المعرفة بكل تقنياته وتطبيقاته فضلا عن استيعابها لتوقعات سوق العمل والإعلام فى مصر خلال السنوات العشر القادمة، وسيبدأ العمل بها العام الجامعى 21-2022 لمدة خمس سنوات.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة فى بيان اليوم، إن اللائحة الجديدة لكلية الاعلام –رائدة الدراسات الاعلامية فى العالم العربي- قد تم اعدادها بشكل يتوافق مع تطورات صناعة الاعلام فى العالم فضلا عن حرصها على تلبية المتوقع من احتياجات سوق العمل وصناعة الاعلام فى مصر خلال العشر سنوات القادمة، وفى اطار المعايير المرجعية للجنة قطاع الدراسات الاعلامية بالمجلس الاعلى للجامعات، وبمقتضى اللائحة الجديدة تضم الكلية خمسة أقسام علمية هي: قسم الصحافة والاعلام الرقمى، قسم الانتاج الإذاعى والتليفزيوني، قسم الاتصالات المتكاملة والعلاقات العامة، قسم الاعلان، و قسم الاتصال العام .

وتقدم الكلية من خلال أقسامها العلمية 9 برامج دراسية "5 برامج باللغة العربية و4 برامج باللغة الإنجليزية" هي:

1. برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية.

2. برنامج الصحافة التليفزيونية.

3. برنامج انتاج البرامج فى الاعلام المسموع والمرئي.

4. برنامج العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية

5. برنامج الاعلان.

Digital Media Program-6

Journalism and Online Publishing Program-7

Radio and Television Program-8

Public Relations and Advertising Program-9

وأوضحت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة أن الحصول على درجة البكالوريوس فى الاعلام يتطلب دراسة 135 ساعة معتمدة وتشتمل مقررات كل برنامج من برامج الكلية مقررات التخصص العام الى جانب مقررات التخصص الدقيق. حيث يتضمن برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية مثلا تخصصين دقيقين هما: الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية، ويتضمن برنامج الصحافة التليفزيونية تخصصين دقيقين هما: الإنتاج الإخبارى التليفزيونى والصحافة التليفزيونية الرقمية.

ويتضمن برنامج انتاج البرامج فى الاعلام المسموع والمرئى ثلاثة تخصصات دقيقة هي: الانتاج الإذاعى والتليفزيونى، الانتاج التليفزيونى للمنصات الرقمية، الدبلجة وترجمة المواد التليفزيونية، أما برنامج العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية فيتضمن تخصصين دقيقين هما: العلاقات العامة والاتصال السياسي، كما يتضمن برنامج الاعلان تخصصين دقيقين هما: تصميم وانتاج الاعلان، وادارة الاعلان واقتصادياته.

وتهتم اللائحة الجديدة ببرامج التدريب العملى والميدانى حيث تبلغ نسبة الساعات المعملية 50% فى كل البرامج وتزيد على ذلك فى بعض البرامج لتصل الى 60%، الى جانب ساعات التدريب الميدانى التى تخصص للطلاب 6 ساعات معتمدة المستويين الثانى والثالث، وتخصص 4 ساعات معتمدة اسبوعيا فى المستوى الرابع لمشروع التخرج.

كما تعطى اللائحة اهتماما للغات العربية والاجنبية، وتقنيات المعلومات والاتصالات من تجهيزات وبرمجيات تشغيلية وتطبيقه، ويدرس الطلاب مقررات فى العلوم الاجتماعية والانسانية الى جانب مقررات التفكير النقدى، ريادة الاعمال وحقوق الانسان ومكافحة الفساد.

وتسمح اللائحة الجديدة للطالب المتميز أن ينهى الدراسة فى ثلاث سنوات ونصف، كما يمكن للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية تدريس بعض او كل المناهج الدراسية الكترونيا وأن تعقد الامتحانات الكترونيا أيضا.

وكانت الكلية قد نجحت فى انجاز مشروع اللائحة الجديدة خلال حوالى 15 شهر من خلال لجنة موسعة برئاسة عميدة الكلية واشراف اكاديمى للدكتورة ليلى عبد المجيد مديرة وحدة الجودة بالكلية عميدة الكلية السابقة، وضمت اللجنة نخبة من كبار الاساتذة وقيادات الكلية وعدد من خبراء الاعلام، واطلعت اللجنة على نماذج للوائح ومقررات كليات الاعلام البارزة على المستوى الدولى، وعقدت اللجنة 14 اجتماع من بينها اجتماعات مع عدد من خريجى الكلية من العاملين فى وسائل الاعلام وكذلك من العاملين فى المؤسسات غير الاعلامية، الى جانب الاستماع الى وجهات نظر ورؤى عدد من المسئولين عن المؤسسات الاعلامية رؤساء مجالس ادارة ورؤساء تحرير صحف وقنوات فضائية ووكالات اعلان وتسويق وذلك للتعرف على احتياجات سوق العمل فضلا عن تقييم تجربة الكلية خلال الفترة الماضية، كما تم عقد لقاءين مع المسئولين بلجنة قطاع الدراسات الاعلامية التابعة للمجلس الاعلى للجامعات.