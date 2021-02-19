شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن مشاركة 2626 محلاً تجارياً بالأوكازيون الشتوى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول فى عدد المحال المشاركة بالأوكازيون، حيث بلغ عدد المحال المشاركة بها 1131 محلا تجاريا تنوعت بين محال ملابس وأدوات منزلية.

وأضاف حسام الدين، أن الجيزة احتلت المرحلة الثانية بـ 413 محال تجاريا يليها الاسكندرية بعدد 226 محلا تجاريا، مشيرا إلى أن اجمالي المحال المشاركة في الاوكازيون حتي اليوم وصل الي 2626 محلا .

واشار مساعد وزير التموين الي ان التخفيضات بالاوكازيون كبيرة، موضحا ان نسب التخفيضات في الاوكازيون تتراوح ما بين الــ 15 % الي 20 % وصولا الي الــ 50 % في بعض السلع، وذلك وتنفيذا لتعليمات الدكتورعلي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة ما يتم عرضة في الاوكازيون من حيث الجودة والالتزام بالاسعار المعلنة بالاوكازيون، والتأكد من وضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، فقد تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير عدد 315 محضر تنوعت بين "3 محاضر عدم اعلان، 309 محاضر اوكازيون وهمي، 3 محاضر لغة عربية ).

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، او الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.