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بطاقة توفير الطاقة بالأجهزة الكهربائية تساهم فى خفض الفاتورة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يرصد  ”الخليج 365”  لقرائه كل ما يريد معرفته ليتمكن من فهم الرموز الموجودة على بطاقة توفير الطاقة الموجودة على الاجهزة الكهربائية ، ليختار الأنسب له و الموفر فى الاستهلاك وهى كما يلى:

 

1- رمز A  ، يشير هذا الرمز أن هذا الجهاز من أفضل الأجهزة الموفرة فى استهلاك الكهرباء ، فإذا كان الجهاز غسالة ملابس تستهلك 14  كيلو وات ساعة.

 

2-   رمز B ، يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز فى المرتبة الثانية كأقل استهلاك للكهرباء ، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 68 كيلو وات ساعة.

 

3- رمز C ، يشير هذا الرمز إذا كان الجهاز غسالة تستهلك 18 كيلو وات ساعة.

 

4-  رمز E ، و يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 128 كيلو وات ساعة.

 

وكان  الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أكد أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء و مدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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