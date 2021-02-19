شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير 63 رحلة تقل 5168 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 63 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5168 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة تسير رحلاتها بمعدل 63 رحلة جوية منها 44 رحلة دولية إلى كل من بيروت، چوبا، بغداد، كازابلانكا، ابوظبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، اسطنبول، ميلانو، كوبنهاجن، دبي، أمستردام، روما، موسكو، اثينا، بودابست، البحرين، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، اربيل، الخرطوم، و 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5168 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.