شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء لضمان انتظام صدور الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تشغيل خدمة (تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية) وذلك عبر تطبيق هواتف الأندرويد. ويتيح البرنامج للمشتركين في نطاق شركتي القناة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء وهي الشركتين الذان تضمان 11 محافظات وهم محافظات البحر الاحمر وجنوب وشمال سيناء والشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد وقنا والاقصر سوهاج واسوان تسجيل القراءة بشكل دوري شهريا لضمان صدور فاتورة تعبر عن استهلاكهم الحقيقي على أن يتم تعميم البرنامج بشكل تدريجي على باقي الشركات والمحافظات.



وأعدت الشركة خطوات تسجيل القراءة على البرنامج حيث يجب إتباع الخطوات الاتية قبل إتباع الخطوات لتسجيل القراءة يرجي تحضير بيانات المشترك من إيصال مدفوع سابقاً والتواجد بجوار العداد

فتح متجر الأندرويد (Google Play).

كتابة اسم البرنامج في شريط البحث والضغط على بحث أو من خلال الرابط التالي.

https://play.google.com/store/apps/details...

1. اختيار البرنامج من قائمة البحث وتثبيته على الهاتف.

2. فتح البرنامج واختيار شركة مصر العليا.

3. يتم كتابة البيانات داخل البرنامج من خلال البيانات الموجودة على الايصال

-- خانة (1) فرعي هي الرقم الموجود تحت كلمة (نوع) في الإيصال.

-- خانة (2) رئيسي هي الرقم الموجود تحت كلمة (حساب) في الإيصال.

-- خانة (3) يومية هي الرقم الموجود تحت كلمة (يومية) في الايصال.

-- خانة (4) منطقة هي الرقم الموجود تحت كلمة (منطقة) في الإيصال.

-- خانة (5) الإدارة هي الرقم الموجود تحت كلمة (إدارة) في الايصال.

-- رقم العداد هي الرقم المكتوب امام رقم العداد في الإيصال.

بعد كتابة البيانات والتأكد منها اضغط على الحصول على اسم المشترك.

4. سيتم ظهور اسم المشترك الخاص بك واضغط موافق.

5. سيتم ظهور خانة خاصة لقراءة العداد يتم كتابه القراءة فيها كتابة يدوية كما هي في العداد. والضغط على علامة (√).

6. سيتم طلب صورة واضحة للعداد. اضغط موافق

7. وتوجيه الهاتف للعداد وتصويره بوضوح. بعد التقاط الصورة اضغط علامة (√).و تظهر رسالة هل أنت متأكد من صحة بياناتك اضغط (نعم).

8. سيتم ظهور رسالة تم حفظ القراءة بنجاح.

مرفق صور توضيحية لخطوات تسجيل القراءة

لتسجيل القراءة للمرات القادمة قم بتشغيل البرنامج في الهاتف وقم بالتسجيل مباشرة (من أول الخطوة 4).

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم السماح بإدخال القراءة شهريا من بداية الشهر حتى يوم 20 من الشهر. ويراعى تثبيت موعد ادخال القراءة شهريا بموعد محدد والبرنامج به فترة سماح 48 ساعة قبل و48 ساعة بعد تاريخ ادخال وتسجيل أول قراءة للعداد خلال الفترة بعاليه.