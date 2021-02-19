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كيف تعمل "الزراعة" على زيادة انتاج الخضر الـ"أورجانيك"؟ اقرا التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - ينشر" الخليج 365"، عدد من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، للتوسع في  إنتاج  خضروات وفاكهة "ارو جانيك" خالى من متبقيات المبيدات بالأسواق المصرية  وزيادة الصادرات الزراعية.

- التوسع فى اعتماد تراخيص الصوب الزراعية للخضروات بأراضي الوادى والدلتا لزيادة الإنتاج حيث  تعد انتاج  الصوب "اورجانيك" خالى  من المبيدات.

-تأهيل واستكمال برامج  مطبقى  المبيدات للاستخدام  الآمن للمبيدات لإنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات لحماية المستهلك المصرى، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، بثمار "أورجانك" .

-تطبيق  برنامج الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة وهى "  المكافحة الحيوية  "  بديلا عن المبيدات لإنتاج ثمار خالى من متبقيات المبيدات.

-  تطبيق مشروع تداول وإنتاج المنتجات  العضوية  لإنتاج محاصيل  زراعية  سواء"  الخضر والفاكهة" خالية من متبقيات المبيدات " اورجانيك ،   بعد موافقة لجنة الزراعة والرى بالبرلمان  عليه.

-تربية المفترس "الاكاروسى" ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثير من أنواع النباتات  بديلا عن رش المبيدات ،  وتطبيقة  على "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".

- تطبيق  الزراعة العضوية  التي تهدف  لخصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى فى الزراعة بإيجاد نظم متكاملة، خاصة بالمزرعة ، كما تعمل  الزراعة العضوية  على استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة ، الإسهام فى تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج ، توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض، خاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث.

- الزراعة العضوية  تهدف الى  خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية ، حماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة ، القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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