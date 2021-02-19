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غدا.. وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني في زيارة للبحر الأحمر

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة الغردقة غدا السبت، زيارة مشتركة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لعقد اجتماع بين مستثمري القطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر، ولقاء عدد من نواب البرلمان.

يفقد الوزيران، إجراءات التأمين بمطار الغردقة الدولي، كما يعقدان اجتماعا مع أعضاء جمعية مستثمري مرسي علم لوضع حلول لعدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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