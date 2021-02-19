شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريح تامر أمين عن «الخدامات».. «إهانة الصعايدة» تصل للبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقلت أزمة إهانة الصعايدة، والتى قام بها الإعلامي تامر أمين، للبرلمان، حيث يشهد مجلس النواب خلال جلساتة القادمة التي تبدأ يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفى الجبالى، إلقاء بيانات عاجلة ومطالبات باستدعاء القائمين على الإعلام.

طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة، بسرعة محاسبة تامر أمين، ووقف برنامجه آخر النهار فوراً، واستدعاء أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومساءلتهم حول ما اتخذونه ضد الإعلامى الذي يجهل حقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب جذورها في الأرض منذ آلاف السنين، حسب قول النائب.

أكد النائب أنه سوف يتقدم ببيان عاجل في أولى الجلسات القادمة حول ما بدر من الإعلامى من كلام، بعد إهانته للصعيد ورجاله ونساؤه، بقولة على الهواء «الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللى بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات».

وقال: لا يصح أن يقول مثل هذا الكلام العارى من الحقيقة والحقائق التاريخية وما يتصف بة الصعيد من عادات وتقاليد تعد شبه مقدسة، لم تتغيرمع اختلاف كافة العصور.

وقال «قورة»: المرأة في حياة الصعيدي مصونة، وهى أشبه بالكنز، عاش طول حياته من أجل حمايته، ليتجسد شعور الغيرة في أشد صوره على زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته، ليصل حتى لبنات قريته، فكثير ما سمعنا هذه الجملة واصفةً حاله «أصله صعيدي ودمه حامي».

تساءل النائب: كيف يتجرأ الإعلامى على عائلات الصعيد التي تنتسب إلى أشرف العائلات والقبائل العربية التى تنتسب إلى سلالة «الأشراف» .

وأشار النائب إلى أن الإعلامى خالف ميثاق الشرف الإعلامي وابتعد عن الموضوعية المفترض تقديمها للمادة الإعلامية، واهتم برفع وزيادة نسبة المشاهدة على حساب أبناء الصعيد، وتعمدة الإهانة. ودعا «قورة» المسؤولين عن الإعلام إحالة الإعلامى للقضاء.