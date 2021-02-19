شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف والمحافظ يفتتحان اليوم مسجد عصمت السادات بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، مسجد عصمت السادات بميت أبو الكوم - تلا، وذلك بعد إحلاله وتجديده، ومن المقرر أن يؤدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان: "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية".

وفى سياق متصل، تفتتح مديريات الأوقاف اليوم الجمعة، فى المحافظات المختلفة 32 مسجدًا جديدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، هو (912) مسجدًا حتى تاريخه، وهى:

مديرية أوقاف مرسى مطروح

1. الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح

مديرية أوقاف سوهاج

2. الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة

3. ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطا

4. رضوان بك – أم دومة – إدارة طما

5. الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا

6. النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة

7. أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا

8. ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة

9. الهادي – بني حرام – إدارة دار السلام

10. الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلته

11. الهدى – بندر الكرمانية

مديرية أوقاف الفيوم

12. الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق

13. محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي

14. الرحمة - الحصري - حلفه – إدارة اطسا

15. النزلاوي – إدارة اطسا

16. الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا

17. السعده البحري – إدارة اطسا

18. المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي

19. النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنه

20. محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنه

21. مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه

22. الصعايدة البحري – الصعايدة – إدارة الشواشنه

23. أبو بكر الصديق – الصعايدة – إدارة الشواشنه

24. مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه

25. العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني

مديرية أوقاف الشرقية

26. المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

27. رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق

مديرية أوقاف المنوفية

28. عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا

29. نصر الدين بناحية دمليج – منوف

مديرية أوقاف البحيرة

30. التوحيد – عزبة رفاعي – الأنشا – الرحمانية

31. البحري أبو جبران – قرية أبو جبران - الرحمانية

32. عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاي البارود