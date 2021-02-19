كورونا في 24 ساعة| 656 حالة جديدة بمصر والعالم يتجاوز 110 ملايين إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 409 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136490 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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نيفادا الأمريكية ترصد أول إصابة بسلاسة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا

رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا

خبير بمنظمة الصحة العالمية يرفض حديث الصين عن وصول كورونا من خارجها

جونز هوبكنز وبلومبرج: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 110 ملايين

سفير الإمارات في إسرائيل: نتصدر مع تل أبيب العالم في برامج اللقاحات ضد كورونا

لم يعد اختيارا أمام الدول مع انتشار كورونا.. مدبولي: أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي

ماكرون يدعو إلى توفير لقاح كورونا للدول الفقيرة

السعودية تجيز لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لكورونا